Rouen. On lui vole son vélo, il le retrouve en vente sur Internet

Un homme de 34 ans s'est fait voler son vélo (VTT) samedi 19 avril alors qu'il l'avait stationné devant la Fnac de Rouen. Il a été dérobé malgré la présence d'un antivol.

Pour tenter de le retrouver, la victime a fait le tour des sites de vente en ligne et a fini par le repérer dans une petite annonce sur Internet. Il a donné rendez-vous au vendeur mardi 29 avril à 19h sur le parking de l'Intermarché de la rue de Constantine à Rouen, tout en prévenant la police. Lors du rendez-vous ce sont deux jeunes hommes qui se sont présentés avec le vélo volé. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 19 ans de Grand-Couronne et d'un autre de 18 ans de Petit-Quevilly.

