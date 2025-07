Rouen. Le laser game, grand gagnant des jours de pluie : "La fréquentation peut être multipliée par trois"

Que faire à Rouen quand il pleut ? C'est une question que beaucoup se posent. Face à une météo peu clémente mercredi 16 juillet, certains se sont tournés vers des activités en intérieur, comme une partie de laser game.

"C'est un jeu d'équipe, on s'amuse"

Ce jour-là, les familles se sont succédé au Dock Laser game situé au 19 rue de Constantine à Rouen. Il y avait parmi elles, celle d'Aissata Camara. "Pour nous les parents, c'est bien d'être en intérieur, on peut un peu souffler", confie cette mère de famille. Les enfants eux, peuvent se dépenser même si selon Magne Camara, "c'est un peu dur parce qu'on doit courir et se cacher rapidement". Et les plus jeunes ne sont pas les seuls à en profiter. "C'est un jeu d'équipe, on s'amuse et on oublie ce qui se passe à l'extérieur", assure Binta Diop. "Il y a aussi d'autres joueurs qui viennent et qu'on ne connaît pas donc on s'amuse tous ensemble", ajoute-t-elle. Mais après une partie intense de 20 minutes, elle lance, essoufflée et en riant, un avertissement : "Si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, faites-en avant le laser game !"

Plus de fréquentation les jours de pluie

Même si certains n'aiment pas la pluie, elle profite à ceux qui travaillent en intérieur. "Les jours de très beau temps et les jours de pluie sont très différents", livre Sylvain Hogie, gérant et créateur de Dock laser. Selon lui, "la fréquentation peut être multipliée par trois en jour de pluie". Et justement, à Rouen, "on a de la chance parce que c'est une ville pluvieuse et donc propice aux loisirs indoor", confie-t-il en souriant.

A noter que les trampolines du Dock Laser ont été retirés en mai, car le gérant est aussi celui de We Fly Trampoline Park à Sotteville-lès-Rouen.

Pratique. Dock Laser game, 19 rue de Constantine à Rouen, tel : 02 32 10 12 04.