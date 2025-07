[Photos] Caen. Le nouveau parc du château nommé après son "maire bâtisseur" Jean-Marie Girault

En hommage au "maire bâtisseur", comme on aime le surnommer, le nouveau parc du château de Caen s'intitule désormais "parc Jean-Marie Girault", à l'occasion des rénovations dans le cadre du Millénaire. L'inauguration a eu lieu mercredi 16 juillet au Mancel, le restaurant du château, en présence de la famille de Jean-Marie Girault, d'élus, et de nombreux Caennais venus rendre hommage au sénateur-maire disparu en 2016.

La culture au cœur de cette inauguration

A la demande de ses proches, l'inauguration du parc se devait d'être musicale et dansante, "parce qu'il l'aurait aimé", soutenait sa famille lors de la cérémonie. Pour l'occasion, un quintette était présent et jouait entre les discours des élus et de la famille de Jean-Marie Girault, ainsi qu'une prestation de danse classique, interprétée par l'école de danse Dominique Girault, la sœur de l'ancien maire.

Un quintette était présent lors de l'inauguration du nouveau parc Jean-Marie Girault à Caen. - Lise Crocquevieille

Des élèves de l'école de danse de Dominique Girault, sœur de l'ancien maire. - Lise Crocquevieille

"C'était un homme libre", a insisté la famille

Marc Girault, et Raphaël Letourmy-Girault, respectivement fils et petit-fils du sénateur-maire, le décrivent comme un "homme libre". Celui qui a fondé le Mémorial pour la paix ou le Zénith n'a cessé d'œuvrer pour ses habitants, pendant près de 30 ans de mandat. "Ce parc n'est pas une clôture pour le souvenir, il est une ouverture vers ce que nous devons poursuivre", insiste Raphaël Letourmy-Girault. Son oncle, Marc Girault, insiste sur la symbolique du lieu : "Le château est au cœur de la ville, il en est son symbole, de la même manière que Jean-Marie Girault symbolise une période importante de la ville."

La plaque du parc sera accrochée dans les prochains jours à l'entrée du château, suivie d'un petit texte explicatif sur la vie de Jean-Marie Girault.