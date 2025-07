Le Havre. Une gondole devant l'hôtel de ville… pour fêter le jumelage avec Venise !

Le Havre et Venise, deux villes portuaires emblématiques, ont récemment entamé un processus de jumelage. Une première avec une ville française, pour la cité des Doges. Cette initiative vise à renforcer les liens culturels, économiques et environnementaux entre ces deux cités. Pour sceller cette union, Edouard Philippe, maire du Havre, et Luigi Brugnaro, maire de Venise, ont signé jeudi 17 juillet une lettre d'intention conjointe posant les bases de ce futur jumelage.

Une gondole devant la mairie

Pour symboliser ce rapprochement, une gondole traditionnelle vénitienne a été installée sur la place de l'hôtel de ville du Havre. Cette embarcation, installée mardi 15 juillet, représente l'esprit de Venise et sert de prélude aux célébrations officielles du jumelage.

Edouard Philippe, maire du Havre, et son homologue Luigi Brugnaro, ont officialisé le rapprochement de leurs deux villes jeudi 17 juillet. - DR

Le jumelage est une relation officielle entre deux villes, souvent de pays différents, visant à promouvoir les échanges culturels, éducatifs et économiques. Il permet aux municipalités de partager des expériences, de collaborer sur des projets communs et de renforcer les liens d'amitié entre leurs citoyens.

Tourisme durable, culture…

Venise et la cité océane, toutes deux inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco, s'associent autour de plusieurs objectifs communs : promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement, lutter contre les changements climatiques, développer les infrastructures portuaires, préserver leur riche patrimoine historique et architectural, et valoriser la création artistique contemporaine…

"Nos deux villes présentent quelque chose de rare dans l'histoire de l'humanité. Nos villes sont uniques par leur construction ou par leur reconstruction, cela crée une proximité et un avenir fécond", estime Edouard Philippe, à l'issue d'une visite de deux jours en Italie.