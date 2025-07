Le Havre. La cité Océane et Venise bientôt jumelées

Réuni lundi 30 juin, le conseil municipal du Havre a voté l'engagement de la ville du Havre dans un processus de jumelage avec la ville de Venise, en Italie. Cela fera du Havre la première ville française jumelée avec Venise.

Des valeurs communes

Pour Le Havre il s'agit de construire un partenariat stratégique entre deux grandes villes portuaires classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ville mythique, Venise partage avec Le Havre son attachement à la mer, à la culture et à l'innovation. Ce partenariat s'appuiera sur des enjeux communs : le tourisme durable, la lutte contre les changements climatiques, le développement portuaire, la préservation du patrimoine historique et architectural et la valorisation de la création artistique.

Luigi Brugnaro, le maire de Venise, et Edouard Philippe, le maire du Havre, se rencontreront en Italie les 16 et 17 juillet afin de signer une lettre d'intention scellant la volonté commune des deux villes de structurer un jumelage durable.

L'exposition Arte Salvata, actuellement visible au musée M9 de Mestre, présente 51 œuvres prêtées par le MuMa du Havre. Elle symbolise l'esprit de coopération patrimoniale et culturelle qui animera ce futur jumelage.