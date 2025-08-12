Rappel conso en Normandie. Camembert, chèvre, Coulommiers… Une vingtaine de marques de fromages rappelés d'urgence pour listeria

En ce moment Me Enamore RIDSA
Santé. Une vingtaine de fromages, du camembert à la bûche de chèvre, vendus dans les enseignes Lidl, U, Netto et Carrefour en Normandie, font l'objet d'un rappel d'urgence pour risque de contamination à la listeria. Une bactérie pouvant provoquer de graves complications, notamment chez les personnes fragiles.

Publié le 12/08/2025 à 15h05 - Par Mathilde Rabaud
Camembert, bûche de chèvre, Doucrémeux… Une série de fromages rappelés en Normandie pour risque sanitaire. - Rappel Conso

Depuis quelques jours, les alertes se multiplient sur le site officiel Rappel Conso. Plusieurs fromages populaires, dont le camembert, le coulommiers, la bûche de chèvre ou encore le Doucrémeux, sont retirés des rayons pour suspicion de contamination à la listeria monocytogenes.

Fromages rappelés : Lidl, U, Netto et Carrefour concernés en Normandie

En Normandie, de nombreux magasins Lidl, Magasins U, Netto, Carrefour, ainsi que d'autres enseignes partenaires, sont concernés. Les produits incriminés étaient vendus jusqu'à récemment et sont toujours présents dans certains foyers.

Quels fromages sont concernés par le rappel ?

Chez Lidl, la marque Chêne d'Argent est au cœur du rappel :

  • Petit des Champs 200g – DDM jusqu'au 20 août
  • Bûche de chèvre 180g – DDM jusqu'au 12 août
  • Le Doucrémeux 300g – DDM jusqu'au 17 août
  • Coulommiers 350g – DDM jusqu'au 19 août
  • Camembert tripartite 250g – DDM jusqu'au 14 août
  • Camembert 250g – DDM jusqu'au 14 août

Chez Magasins U, deux fromages pasteurisés sont concernés :

  • Camembert 250g – DDM du 14 juillet au 14 août
  • Le Carré 230g – DDM : 16 juillet au 17 août

Netto rappelle aussi un camembert 250g – DDM jusqu'au 20 août.

Carrefour : plusieurs références retirées des rayons

Chez Carrefour, la gamme Carrefour Classic est touchée :

  • Cœur Complice – Risque de listeria monocytogenes
  • Coulommiers – Risque de listeria monocytogenes, suspicion de contamination bactériologique
  • Bûche de chèvre – Risque de listeria monocytogenes

Ces fromages ont été vendus dans différents supermarchés de la région. D'autres références sont également concernées : la liste complète est disponible sur le site.

Enfin, France Frais Auvergne retire du marché une bûche de chèvre sans marque précise, en portions de 200g et 350g, DDM du 1er juillet au 5 août, vendue également par Intermarché, Cora et certaines stations Avia.

Pourquoi la listeria est dangereuse ?

La listériose est une maladie rare mais grave, pouvant se déclarer jusqu'à huit semaines après ingestion. Les symptômes les plus fréquents sont fièvre, courbatures, troubles digestifs, mais des complications neurologiques ou fœtales peuvent survenir chez les femmes enceintes.

Selon l'Anses, 20 à 30% des cas nécessitent une hospitalisation, avec un risque de décès dans les formes sévères. En Normandie, comme ailleurs, les autorités sanitaires invitent toute personne ayant consommé un de ces produits et présentant des symptômes à consulter rapidement un médecin.

Que faire si vous avez acheté l'un de ces fromages ?

La consigne est claire : ne pas consommer le produit et le rapporter en magasin pour remboursement.

Des numéros d'assistance sont disponibles selon les marques :

  • Lidl et Netto : 0 800 009 180
  • Magasins U : 09 69 36 69 36

Les procédures de rappel prennent fin entre le 1er septembre et le 10 octobre, selon les enseignes.

