Conso. Ce cordon bleu de marque très connue vendu dans les grandes surfaces de Normandie est rappelé d'urgence

Si vous avez récemment craqué pour un Maxi cordon bleu de volaille 1kg Le Gaulois, lisez bien ce qui suit. Ce produit, vendu entre le 13 et le 20 mars 2025 chez Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché ou encore Super U, est rappelé en urgence.

La raison ? Une contamination à la Listeria monocytogenes détectée à la date limite de consommation (DLC), selon les informations publiées sur RappelConso. Cette bactérie est responsable de la listériose, une maladie rare, mais grave.

Quels produits sont concernés exactement ?

Le rappel vise précisément le lot 2Q735P0, GTIN 3266980133573, avec une DLC au 2 avril 2025. Il s'agit d'un produit à conserver au réfrigérateur, identifié sous la marque de salubrité FR 29 232 020 CE.

Quels sont les risques pour la santé ?

La listériose peut provoquer des symptômes grippaux : fièvre, maux de tête, courbatures. Chez les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées ou âgées, elle peut entraîner des complications graves : atteintes neurologiques, risques pour le fœtus, voire décès dans les cas extrêmes.

La période d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. "Les personnes présentant ces symptômes après avoir consommé le produit doivent consulter leur médecin en mentionnant cette consommation", insiste le site RappelConso.

Que faire si vous avez acheté ce cordon bleu ?

• Ne le consommez pas.

• Ramenez-le en magasin pour un remboursement complet.

• Pour toute question, un numéro est disponible : 02 43 62 64 15 (appel possible lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 15h30).

Jusqu'à quand peut-on le rapporter ?

La procédure de rappel court jusqu'au 24 avril 2025. Mieux vaut donc agir rapidement pour éviter tout risque et être remboursé sans souci.