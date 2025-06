Bon plan. Ça commence aujourd'hui ! Carrefour, E.Leclerc, U : où recycler ses flacons en verre contre de l'argent en Normandie ?

Dès jeudi 12 juin 2025, la consigne sur les emballages en verre est officiellement relancée dans quatre régions françaises, dont la Normandie. C'est l'organisme de recyclage Citéo qui pilote ce grand retour, avec l'appui de nombreuses enseignes de grande distribution. Le principe est simple : rapporter ses flacons et bouteilles vides contre une petite somme d'argent.

Un geste écolo qui devient aussi un bon plan conso : chaque emballage vous rapporte 10 à 20 centimes, selon son format.

• A lire aussi. Tri sélectif. 36% des Normands continuent de se tromper sur ce geste tout simple

Quelles enseignes participent en Normandie ?

La consigne s'installe dans 750 magasins en France à terme, dont de nombreux en Normandie. Les enseignes suivantes sont déjà partenaires de l'opération :

• Carrefour

• Intermarché

• Système U

• E.Leclerc

• Monoprix

• Biocoop

• Auchan

• Brasserie du Bout du Monde

Les adresses précises des magasins normands n'ont pas encore été dévoilées, mais elles devraient progressivement être disponibles sur le site de Citéo ou directement en point de vente.

Comment reconnaître une bouteille concernée par la consigne ?

Tous les emballages en verre ne sont pas encore concernés. Pour savoir si vous pouvez récupérer de l'argent, il faut repérer une étiquette violette portant la mention :

• "Rapportez-moi pour réemploi"

• "Récupérez le montant de votre consigne"

Ces flacons doivent ensuite être déposés dans une machine de collecte automatisée située à l'entrée ou dans le hall du magasin. Une fois collectés, les contenants seront lavés, vérifiés, puis réutilisés par les industriels partenaires.

Combien peut-on gagner ?

Le montant reversé dépend de la taille du contenant :

• 10 centimes pour un petit flacon ou bocal (moins de 0,75L)

• 20 centimes pour un grand contenant

Le remboursement peut se faire de deux façons :

• En virement automatique sur votre carte bancaire

• En bon d'achat à utiliser dans le magasin partenaire

A terme, Citéo espère traiter 55 millions d'emballages sur les 18 mois d'expérimentation.

Une opération soutenue par les industriels

Plus de 50 producteurs, notamment des brasseries, soutiennent déjà le projet. En Normandie, certaines marques locales pourraient rejoindre le dispositif, encourageant ainsi un circuit plus court, plus propre et plus responsable.

Ce retour de la consigne vise aussi à réduire drastiquement les déchets, en favorisant le réemploi plutôt que le simple recyclage. Une manière de faire évoluer les habitudes de consommation, tout en valorisant l'engagement écologique des citoyens… et des distributeurs.