Consommation. Derniers jours : découvrez à quelle date expirent vos cagnottes fidélité dans vos supermarchés normands

Si vous avez une carte de fidélité chez Carrefour ou Casino, sortez votre calendrier : vous avez jusqu'au 28 février (donc vendredi !) pour régler vos courses avec vos points. Les clients d'Intermarché ont une toute petite rallonge : leur date limite est fixée au 1er mars. Après ces dates, votre cagnotte retournera dans le grand vide intersidéral de l'argent perdu.

Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne

Bonne nouvelle pour les clients de Leclerc et Système U : ici, pas de date d'expiration ! Mais ne vous endormez pas sur vos lauriers non plus. Une carte inutilisée trop longtemps risque d'être désactivée. Chez Leclerc, si vous ne donnez pas signe de vie pendant 12 mois, ils vous envoient un mail. Et si vous l'ignorez, deux mois plus tard, c'est fini. Chez Système U, au bout de 13 mois sans transaction, votre compte fidélité est tout simplement vidé. Autant dire que votre petit pécule ne servira pas à financer votre prochain petit plaisir.

Comment savoir si vous avez encore de l'argent sur votre carte ?

Plutôt que de laisser votre argent dormir (ou pire, disparaître), il est temps de faire une vérification ! Pour cela, rendez-vous sur votre compte client en ligne ou passez voir une caissière qui pourra vous imprimer votre solde. Il serait dommage de passer à côté de quelques euros durement gagnés.

Ne laissez pas les supermarchés garder votre argent !

Les cagnottes de fidélité sont un petit coup de pouce bien utile, mais encore faut-il penser à les utiliser à temps. Alors, si vous avez un compte chez Carrefour, Intermarché ou Casino, c'est maintenant ou jamais !