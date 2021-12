La guerre des "drive" est déclarée à Caen

Peu nombreux sont les secteurs commerciaux à pouvoir se targuer d’un tel dynamisme. Le nombre de leurs clients a presque doublé en un an, les ventes enregistrent des courbes de croissance à deux chiffres d’un mois sur l’autre ! Ce sont les "drive", ces nouveaux systèmes de distribution qui s’épanouissent dans l’agglomération caennaise, en incitant les consommateurs à commander leurs achats sur internet pour les retirer ensuite en sortie de magasin ou de dépôt.

20.000 références

Depuis l’apparition du premier à Cormelles-le-Royal, huit autres "drive", ou apparentés "e-commerce", ont ouvert. Onze établissements au total, en comptant ceux de Rots, Douvres-la-Délivrande et Ouistreham. La plupart des clients y ont rapidement trouvé leur intérêt : gain de temps, pas de cohues à subir dans les rayons, pas de tentation d’achat impulsif en passant devant le chocolat ou les promotions à l’entrée du magasin.

Quant au prix des produits entre le "drive" et le supermarché, ils ne changent pas, selon notre enquête. Un non-sens pour certains clients qui estiment que les produits vendus en ligne devraient être moins chers que ceux mis en rayon, la logistique étant moins importante. "Il faut rappeler que le drive est un service gratuit, au contraire des livraisons à domicile", répond Stéphane Travers, responsable du Coradrive de Rots.

Si le nombre de produits proposés en ligne varie d’un "drive" à l’autre, jusqu’à 20.000 références au Coradrive ou au "drive" de l’Hyper U de Douvres, et 12.000 et moins ailleurs, c’est bien que leur mode de fonctionnement n’est pas toujours identique. "Nous proposons un aussi large choix car nous puisons directement dans les rayons de l’hypermarché", explique Stéphane Travers. Idem pour les "drive" Super U de Beaulieu, Ifs, Colombelles et Hérouville, ou encore pour l’Intermarché de Louvigny.

La tendance à délocaliser

Chez Leclerc, l’organisation est toute autre. Une fois la commande passée sur internet, elle est immédiatement transmise à l’entrepôt des deux "drive" dit "déportés", à Cormelles-le-Royal ou à Caen, qui ne sont donc pas accolés à l’hypermarché. Trois équipes travaillent sur une même commande : une pour les produits surgelés, qui représentent 10% des ventes, une autre pour les produits frais, qui constituent 30% des commandes, et une dernière pour le reste composé de produits secs.

"Ce choix de nous éloigner de nos supermarchés est stratégique. Il vise à attirer de nouveaux clients", explique Benoît Gruau, responsable du "drive" Leclerc Côte de Nacre, loin de son hypermarché de la rue Lanfranc. "95% des clients de ce drive ne venaient pas dans notre magasin du centre-ville". Pas moins de 11.000 personnes ont fréquenté son "drive" en mars dernier, qui tourne à un rythme de 350 commandes par jour, contre six à sept fois moins au "Carrefour drive" de Mondeville, ouvert en décembre dernier.

Plus simpla à ouvrir qu'un supermarché

La croissance des effectifs du personnel sur chaque site traduit elle aussi ce dynamisme apparent. Le "drive Leclerc Côte de Nacre" a doublé le nombre de ses salariés depuis son ouverture en août 2010, pour atteindre une trentaine de personnes aujourd’hui.

Même élan au "Chronodrive" ouvert au printemps 2010 qui compte désormais 47 salariés, contre une vingtaine à ses débuts en juin 2010. Installé le long de la route de Falaise à Ifs, ce dernier dépend du groupe Auchan, qui a bien saisi l’importance de l’emplacement. Situées sur un axe majeur, les stations pour prendre en mains les achats ne désemplissent pas aux heures de pointe. "Nos clients viennent le midi ou le soir après leur travail, avant de rentrer chez eux", constate Laurent Barbet, directeur du magasin.

Dans les cartons des grands distributeurs, de nombreux autres projets locaux sont à l’étude et devraient éclore dans les prochaines années. Il est certain qu’il est beaucoup plus facile, pour les investisseurs, d’obtenir les autorisations administratives pour ouvrir un "drive", plutôt qu’un supermarché.

Repères

Le principe > Sur internet, le client choisit ses produits, valide et règle sa commande en ligne, puis fixe le jour et l’heure où il viendra réceptionner ses achats au dépôt.

Clients > En majorité, de jeunes familles urbaines qui effectuent leurs courses pour leur quotidien et achètent des produits “lourds” : conserves, boissons, produits d’entretien...

Consommation > 10,4% de ménages français ont commandé au moins une fois en 2011 leurs courses alimentaires sur internet, en “drive” ou en livraison.

Pionniers > La formule "drive" a été lancée par Auchan en 2004, suivi par Casino et Système U, puis développée à grande échelle par Leclerc en 2010 et Carrefour en 2011.