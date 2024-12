[Photos] Seine-Maritime. Plus écolos, les moines passent aux bouteilles réutilisables pour leur bière

C'est une démarche à la fois écologique et économique. Les moines de Saint-Wandrille, qui brassent leur bière depuis 2016, passent désormais aux bouteilles réutilisables. "Il nous a semblé que c'était le moment de passer à une démarche plus vertueuse", explique le père Frédéric Peruta, gérant de l'abbaye de Saint-Wandrille. Au lieu d'être recyclées, ce qui consomme énormément d'énergie pour faire fondre le verre, les bouteilles peuvent désormais être nettoyées pour être réutilisées une cinquantaine de fois. Il ne s'agit cependant pas d'une réelle consigne en tant que telle. L'efficacité de la démarche repose donc sur la bonne volonté des clients qui ramèneront ou non les bouteilles à l'abbaye ou dans des points de collecte. "Nous avons fait appel à ID verre à Val-de-Reuil, qui lave la bouteille et fait travailler en plus des employés en insertion."

La brasserie de l'abbaye a été créée en 2016 juste derrière la boutique. Les machines ont été réajustées pour les nouvelles bouteilles. Le brassage se fait le mardi et le mercredi et la mise en bouteille le vendredi.

La bière est désormais la principale production des moines de l'abbaye de Saint-Wandrille, qui fabriquent aussi leur propre miel. La boutique propose aussi d'autres produits monastiques.

De nouveaux investissements

Quelques investissements ont été nécessaires dans la brasserie de Saint-Wandrille pour adapter les machines aux nouvelles bouteilles, plus hautes et plus fines. "Il a fallu changer des pièces sur la sous-tireuse, la rinceuse, la capsuleuse et la remplisseuse, mais aussi revoir un peu l'étiquette", décrit le frère Matthieu Landri, le brasseur de l'abbaye. La production a désormais pu reprendre. Le goût et la recette restent les mêmes !

Les bouteilles, plus hautes et plus fines, sont au bon format pour être lavées et réutilisées. Elles sont aussi moins chères que les bouteilles à la forme caractéristique utilisée par les moines jusqu'à maintenant.

Et le frère Matthieu Landri espère même que cela servira d'argument commercial. "Les gens pourront revenir à la boutique avec plus de facilité pour ramener les bouteilles et repartir avec des pleines !"

Pour rembourser leur investissement, les moines ont aussi lancé une campagne pour vendre leur bière en ligne avec leur partenaire divinebox.

Les recettes qui ont fait le succès de la brasserie de l'abbaye de Saint-Wandrille restent les mêmes avec une bière entre la blonde et l'ambrée, une stout et une blanche, en plus de recettes éphémères.