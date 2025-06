Percy-en-Normandie. Les friches du collège se refont une santé

A l'heure actuelle, la ville de Percy dispose déjà d'une offre de santé fournie dont se félicite le maire de Percy-en-Normandie et président de Villedieu Intercom Charly Varin : "Il y a trois médecins généralistes, quatre kinés, deux pôles infirmiers, un ergothérapeute, autant de professionnels qui pourront s'installer dans ce nouveau pôle santé." La Ville va rassembler à l'horizon 2027 tous ces médecins en un seul lieu, le pôle de santé libéral et ambulatoire, placé juste derrière la mairie et mieux adapté à leurs besoins. Ce lieu constitut un investissement massif pour la communauté de communes puisqu'il représente un budget de quasiment trois millions d'euros. Sur cette somme, l'Etat a officialisé, mercredi 11 juin, apporter une aide de 851 344€, grâce à la Dotation de soutien à l'investissement local.

Favoriser la reconversion du lieu

Ce projet vise aussi à favoriser la reconversion des friches de l'ancien collège de Percy, construit après la Seconde Guerre mondiale et fortement amianté. Le lieu a été rasé pour permettre d'accueillir de nouveaux bâtiments flambant neufs en plein cœur de la ville. Les idées derrière cette valorisation des friches sont multiples. En plus de réutiliser un lieu laissé à l'abandon, cela permet de ne pas empiéter sur les terres cultivables et naturelles présentent sur le territoire.

Charly Varin explique le projet Impossible de lire le son.

Une préoccupation aussi écologique

L'emplacement en plein centre bourg est aussi un aspect écologique intéressant puisqu'il favorise les mobilités douces, c'est-à-dire la marche ou le vélo par exemple. Rassembler les professionnels de santé dans le centre bourg permet aux habitants d'être au plus proche de leur spécialiste ou généraliste. Le futur pôle santé jouera aussi un rôle dans la dynamique du centre bourg, en permettant aux commerces alentour de bénéficier de son influence. Le credo de la commune concernant ce projet : "se renouveler plutôt que s'étendre".