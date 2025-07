Caen la Mer. La station d'épuration du Nouveau Monde s'agrandit et alimente les bus de l'agglo en biogaz 

La station d'épuration du Nouveau Monde, entre Mondeville et Hérouville-Saint-Clair, est la plus grande du Calvados. Elle traite chaque jour les eaux usées de 40 communes, représentant près de 270 000 habitants. Jeudi 17 juillet était présentée la fin des travaux d'extension de la station, avec un dispositif de méthanisation.

Qu'est-ce que la méthanisation des boues ?

La méthanisation des boues (déchets produits par la station d'épuration) permet de valoriser les déchets issus du traitement des eaux usées. Dans un environnement privé d'oxygène, des bactéries décomposent la matière organique contenue dans les boues. Cette dégradation produit du biogaz, qui peut ensuite être utilisé comme énergie renouvelable. Dans l'agglomération de Caen la Mer, ce biogaz est injecté dans le réseau de gaz naturel et sert entre autres à alimenter le réseau de bus Twisto. Le résidu de ce processus, appelé digestat, est ensuite composté avec des déchets verts.

"En fabriquant du biogaz, nous ne puisons pas dans les gaz fossiles"

Pour ne pas amplifier le phénomène de gaz à effet de serre, cette extension se voulait la plus écologique possible. "En fabriquant du biogaz, nous ne puisons pas dans les gaz fossiles", explique Aurélien Bocognano, conducteur d'opération au sein de la direction du cycle de l'eau de Caen la Mer.

Une capacité nettement augmentée

Avec cette extension, la capacité de traitement théorique de la station passe désormais à 415 000 équivalents-habitants, contre 332 000 auparavant, soit 54 400m³ d'eau traitée chaque jour par temps sec. La station, qui atteignait ses limites en période de forte charge, peut ainsi accompagner la croissance de l'agglomération tout en respectant des normes environnementales strictes.

Le dispositif de méthanisation permet également de réduire de 30% le volume des boues, ce qui limite les coûts et les trajets liés à leur évacuation. 4 500 tonnes de CO 2 sont ainsi économisées chaque année grâce à cette production de biogaz local, injecté dans le réseau GRDF et revendu à Engie.

Enfin, la station a été pensée pour s'intégrer au mieux dans son environnement : les nouveaux équipements sont désodorisés, insonorisés et intégrés au paysage. Une nouvelle étape est déjà envisagée : d'ici 2031-2032, une unité de valorisation thermique des boues devrait compléter la filière, pour une exploitation encore plus vertueuse.