Alençon. La compagnie Bleu 202 présente son nouveau spectacle déambulatoire

L'été festif se poursuit à Alençon ! Deux jours après la fin du festival d'arts de rue Les Echappées Belles, la Ville et la compagnie Bleu 202 présentent l'édition 2025 du spectacle déambulatoire "Lèche Vitrines". "C'est un spectacle estival et joyeux avec beaucoup de musique et une vingtaine d'acteurs", résume Guillaume Cardineau, le directeur artistique de la compagnie.

• A lire aussi. Alençon. Théâtre, musique, cirque : c'est parti pour la 28e édition des Echappées belles !

"Parler de solidarité"

Cela fait maintenant 16 ans que la dernière semaine de juillet est consacrée à ce spectacle. Pendant cinq jours, des artistes professionnels et amateurs joueront leur pièce dans les rues d'Alençon. "On est sur une déambulation assez courte et donc accessible aux personnes âgées", précise Guillaume Cardineau.

Cette année, la troupe a décidé de travailler sur le thème de la Commune de Paris, insurrection qui refusa de reconnaître le gouvernement issu de l'Assemblée nationale en 1871. "Ce n'est pas forcément un épisode qui est connu pour être joyeux mais on voulait justement montrer ses beaux aspects et parler de solidarité", explique le directeur artistique.

Accessible à tous

Malgré un fil conducteur qui peut sembler complexe, le spectacle "Lèche Vitrines" 2025 est accessible aux petits et aux grands. "Le souhait de la Ville, c'est vraiment de proposer un spectacle gratuit pour tout le monde, confie Guillaume Cardineau. Notre travail d'écriture et de mise en scène rend la pièce accessible à tous, même aux plus jeunes. L'année dernière, on avait parlé de démocratie participative et les enfants étaient morts de rire car notre travail est très visuel et très rythmique. Même si on passe à côté du propos, on peut quand même passer un bon moment", conclut-il.

Le spectacle déambulatoire, intitulé cette année "Sans Jamais la Nommer", sera joué du mardi 22 au samedi 26 juillet. Chaque soir, il débutera au parc Simone Veil d'Alençon, à 18h.