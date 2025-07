Cotentin. Gastronomie et traditions, les Banquets des rôtisseurs font salle comble

C'est un événement inédit qui voit le jour cet été dans le Cotentin : le Banquet des rôtisseurs. Trois dates sont prévues : le 31 juillet dans le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le 7 août au château de Bricquebec et le 14 août près des halles de Saint-Pierre-Eglise. "On attend 150 personnes pour chacune des dates", précise Mathilde Brossier, la directrice de l'office de tourisme du Cotentin. Au programme, on trouve bien sûr un immense banquet dans lequel tous les aliments sont des produits du terroir : "Le cidre du Cotentin, le gigot de La Hague, les frites du Val de Saire et la glace du coin aussi", détaille encore la directrice. Comme pour les baquets du Moyen Age, des animations seront aussi mises en place pendant le repas, et Loustic le célèbre âne du Cotentin sera aussi de la partie !

Rôtisseur : un savoir-faire exceptionnel

Pour ces festins de roi, rien n'est laissé au hasard : les rôtisseurs sont des maîtres du métier qui exercent dans le Cotentin. Pour la viande, il ne faut pas prendre n'importe quel animal. "Ce sont des agneaux roussins de La Hague, qui donnent des gigots de 3 à 4kg, parfaits pour le rôtissage. La race a un petit goût persillé unique qui est encore meilleur une fois rôti", explique Alexis Caubrière, un éleveur sélectionneur ovin spécialisé pour cette race de moutons. Et puisqu'une bonne viande n'est rien sans un breuvage aussi exigeant, le cidre accompagnera le mouton. Pas n'importe quel cidre, puisqu'il s'agit du cidre Cotentin, une boisson au label AOP (Appellation d'origine protégée) reconnue pour son caractère : "On a de l'amertume, ce qui en fait vraiment un cidre de gastronomie", détaille Damien Ferey, le président de l'appellation cidre Cotentin.

Sur les 450 places proposées pour les trois dates, seules trente sont encore disponibles à Saint-Pierre-Eglise le 14 août. Rendez-vous sur le site de l'office de tourisme du Cotentin !