Seconde Guerre mondiale. Musée d'Arromanches : une plongée dans l'histoire du D-Day

Situé en bord de mer et rénové en 2023, le musée du Débarquement, situé place du 6 juin à Arromanches, retrace l'histoire du Débarquement sur les plages de Normandie, et notamment sur les plages d'Arromanches, quand les Alliés ont débarqué le 6 juin 1944. Le musée, qui a accueilli plus de 300 000 personnes en 2024, est composé de sept espaces et mêle objets d'époque, maquettes et mini-films. Il se termine par une vidéo immersive qui permet de comprendre le fonctionnement du port artificiel d'Arromanches. Pour repartir avec un souvenir de cette visite, une boutique est présente dans le musée.

Pratique. Tarifs : 12,90€ pour les adultes, 8,30€ pour les 6-18 ans.