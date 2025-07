Près d'Yvetot. Deux adolescents de 15 et 17 ans, seuls à bord, victimes d'un accident

Les pompiers ont été mobilisés, lundi 21 juillet, pour un accident de la route impliquant deux adolescents. Ces jeunes hommes de 15 et 17 ans avaient pris place à bord d'une voiture, dans l'après-midi, quand leur véhicule a, pour une raison inconnue, terminé sa course dans un arbre. Ils circulaient alors au niveau de la route de la chapelle, à Alvimare, commune du pays de Caux située entre Yvetot et Bolbec.

Transportés en urgence relative

A l'arrivée des sapeurs-pompiers, alertés peu après 16h30, les deux jeunes blessés étaient déjà sortis du véhicule accidenté. Ils ont été pris en charge sur place puis transportés en urgence relative vers le centre hospitalier de Lillebonne. L'axe est resté fermé pendant un moment, le temps de dégager la voiture accidentée de la route.