Spectacle vivant. Le Havrais Francky Pnose hypnotise le public du festival d'Avignon

Le festival d'Avignon, "c'est comme un spectacle vivant à l'échelle d'une ville, compare Francky Pnose, avec des chanteurs, des comédiens, des magiciens, des personnes en costume de scène à tous les coins de rue". Après une première expérience en 2023, le mentaliste et hypnotiseur originaire du Havre est de retour dans le Vaucluse, depuis samedi 5 juillet, pour profiter de cet événement incontournable dans le monde du spectacle.

Hypnose dans les rues

Il est programmé avec un spectacle autoproduit, intitulé Expérie-Mentale, dans le cadre du festival Off, qui regroupe plus de 1 700 spectacles et 27 000 représentations sur trois semaines. "C'est une superbe vitrine", estime l'artiste havrais, qui entend faire découvrir au public "les capacités insoupçonnées de notre cerveau" et "convaincre des professionnels que l'on peut programmer de l'hypnose dans des salles culturelles, dans des théâtres", par-delà les clichés que cette discipline peut encore porter. Dans la ferveur des rues avignonnaises, "il faut se démarquer" pour tenter de convaincre le public de venir assister aux représentations du soir. "J'ai la chance de pouvoir hypnotiser des gens dans la rue, ce qui est très impactant", commente Francky Pnose, qui prône "la bienveillance" envers les personnes qui acceptent de se faire prendre au jeu.

Des représentations presque toutes complètes

La dizaine de représentations qu'il a données au festival d'Avignon étaient presque toutes complètes, "grâce au bouche-à-oreille". Le Havrais, qui va devoir écourter son séjour en raison d'une fermeture imprévue du théâtre dans lequel il se produit, espère que des programmateurs de la France entière reprendront contact à la rentrée. Les spectateurs normands, eux, pourront découvrir son dernier spectacle à La Ficelle de Goderville, en novembre.