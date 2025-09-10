People. "Ça saigne toujours" : l'accident "comme au cinéma" qui a menacé la fin de tournée de Pierre Garnier

Mardi 9 septembre, Pierre Garnier a publié le dernier épisode de son vlog Chaque Seconde Tour en festival. Dans ce dernier, le chanteur normand revient sur un accident domestique qui aurait pu compromettre sa fin de tournée.

Un accident de cuisine qui tourne mal

Un petit matin, après une pause de quelques jours, son équipe le voit revenir avec un gros bandage inquiétant sur la main. Le chanteur, connu pour jouer de la guitare et s'en servir lors de ses concerts, s'inquiète de l'usage de sa main. Il raconte à son équipe devant les caméras du vlog :

"J'ai sorti le couteau et d'un coup, une grosse entaille dans la paume. Ça saigne toujours", confie-t-il face caméra. L'artiste décrit même une douleur inquiétante : "Je sens que ça me lance dans l'épaule, je me dis c'est pas bon ça."

Une inquiétude avant le festival d'Avignon

Cette blessure est survenue alors qu'il devait assurer ses dernières dates, notamment au festival d'Avignon. Dans son vlog, il admet sa crainte : "Je vais avoir du mal à jouer de la guitare ? J'ai regardé, c'est quand même dégueu à l'intérieur."

Malgré le ton léger qu'il garde avec ses abonnés, l'inquiétude est bien réelle. "Je crois que ça a coagulé, c'est un peu deg", ajoute-t-il, laissant entendre que le spectacle aurait pu être compromis.

Une visite à l'infirmerie qui rassure les fans

Heureusement, après un passage par l'infirmerie, Pierre Garnier se montre plus optimiste : "C'est bien désinfecté, ça se referme un petit peu, y'a pas de nerfs, y'a rien." De quoi rassurer les spectateurs qui craignaient une annulation.

Même si l'accident a terni les préparatifs, le chanteur normand a pu assurer ses derniers concerts et conclure sa tournée sans fausse note. Et si ses fans se sont demandé ce qui avait pu arriver à leur chanteur préféré, qui est apparu avec un gros bandage sur scène, ils auront eu la réponse dans le vlog. Avec peut-être un peu trop de détails.