En ce moment Autrement Julien LIEB
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. "Ça saigne toujours" : l'accident "comme au cinéma" qui a menacé la fin de tournée de Pierre Garnier

Société. Pierre Garnier a été aperçu avec une grosse attelle lors des dernières dates de sa tournée, suscitant l'inquiétude de ses fans. Que s'est-il passé ? Le chanteur normand raconte en détail l'accident domestique qui a failli l'empêcher de jouer sur scène.

Publié le 10/09/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
People. "Ça saigne toujours" : l'accident "comme au cinéma" qui a menacé la fin de tournée de Pierre Garnier
Pierre Garnier : son accident à la main qui a bien failli gâcher sa tournée. - Vlog de Pierre Garnier

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Mardi 9 septembre, Pierre Garnier a publié le dernier épisode de son vlog Chaque Seconde Tour en festival. Dans ce dernier, le chanteur normand revient sur un accident domestique qui aurait pu compromettre sa fin de tournée.

Un accident de cuisine qui tourne mal

Un petit matin, après une pause de quelques jours, son équipe le voit revenir avec un gros bandage inquiétant sur la main. Le chanteur, connu pour jouer de la guitare et s'en servir lors de ses concerts, s'inquiète de l'usage de sa main. Il raconte à son équipe devant les caméras du vlog :

"J'ai sorti le couteau et d'un coup, une grosse entaille dans la paume. Ça saigne toujours", confie-t-il face caméra. L'artiste décrit même une douleur inquiétante : "Je sens que ça me lance dans l'épaule, je me dis c'est pas bon ça."

Une inquiétude avant le festival d'Avignon

Cette blessure est survenue alors qu'il devait assurer ses dernières dates, notamment au festival d'Avignon. Dans son vlog, il admet sa crainte : "Je vais avoir du mal à jouer de la guitare ? J'ai regardé, c'est quand même dégueu à l'intérieur."

Malgré le ton léger qu'il garde avec ses abonnés, l'inquiétude est bien réelle. "Je crois que ça a coagulé, c'est un peu deg", ajoute-t-il, laissant entendre que le spectacle aurait pu être compromis.

Une visite à l'infirmerie qui rassure les fans

Heureusement, après un passage par l'infirmerie, Pierre Garnier se montre plus optimiste : "C'est bien désinfecté, ça se referme un petit peu, y'a pas de nerfs, y'a rien." De quoi rassurer les spectateurs qui craignaient une annulation.

Même si l'accident a terni les préparatifs, le chanteur normand a pu assurer ses derniers concerts et conclure sa tournée sans fausse note. Et si ses fans se sont demandé ce qui avait pu arriver à leur chanteur préféré, qui est apparu avec un gros bandage sur scène, ils auront eu la réponse dans le vlog. Avec peut-être un peu trop de détails.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
People. "Ça saigne toujours" : l'accident "comme au cinéma" qui a menacé la fin de tournée de Pierre Garnier
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple