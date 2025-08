People. Des festivals aux coulisses : Pierre Garnier va partager son été dans une série de vlogs

Pierre Garnier n'avait encore jamais ouvert les coulisses de sa vie d'artiste. C'est désormais chose faite : le chanteur a révélé sur Instagram le lancement de ses tout premiers vlogs d'été. Alors qu'il enchaîne les concerts et festivals, il a choisi de documenter son été en vidéo, à la grande joie de ses abonnés.

Dans une courte vidéo partagée en story ce week-end, l'interprète de Ceux qu'on était a publié un message qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Il écrit : "On ne pouvait pas vous laisser un mois sans nouvelles. Avec Naumaur, on a décidé de capter les souvenirs de cet été. Et d'en faire plusieurs épisodes sous forme de vlogs. Le premier épisode sort mardi. Bisous."

Une collaboration fidèle avec Naumaur

A ses côtés, Naumaur, son fidèle photographe et vidéaste, présent depuis les débuts de sa carrière. Ensemble, ils promettent une série de vidéos authentiques, à l'image de leur complicité artistique. Le programme s'annonce intense : entre scènes estivales et moments en coulisses, Pierre Garnier compte bien offrir un aperçu exclusif de son quotidien d'artiste. C'est une première pour Pierre Garnier, habituellement pudique : avec ces vlogs, il invite son public dans les coulisses de son quotidien. Rendez-vous ce mardi 5 août pour découvrir le premier épisode de cette série prometteuse.