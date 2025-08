Bolbec. La Saint-Laurent, quatre jours de fête à Fontaine-Martel

Le quartier Fontaine-Martel de Bolbec fête la Saint-Laurent du 8 au 11 août.

La fête battra donc son plein pendant quatre jours au stade Carlier. Les visiteurs vont pouvoir profiter de la présence d'une dizaine de forains pour ravir petits et grands : autotamponneuses, chenilles, manèges pour enfants et autres. La fête foraine ouvrira vendredi 8 août à 21h, puis chaque après-midi et soirée jusqu'au lundi 11 août inclus.

Programme de la Saint Laurent

• Vendredi 8 août : pique-nique de l'été à l'Espace Arc-en-Ciel à 19h, avec la compagnie de l'Ephémère.

• Samedi 9 août : soirée festive dès 21h avec percussions et chants africains, ainsi que la présence des mascottes du Havre.

• Dimanche 10 août : grand vide-greniers organisé par l'association MAF (multi-activités en famille) sur le stade.