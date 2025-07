Près de Bolbec. Une journée au Parc de la Sauvagette, entre animaux et jeux

A Lanquetot, près de Bolbec, le Parc de la Sauvagette invite à observer plus d'une centaine d'animaux de la ferme (ânes miniatures, moutons Jacob, chèvres anglo‑nubiennes, alpagas…) ainsi qu'un élevage et un Jardin des Câlins dédié aux labradors. Un musée regroupant 3 000 objets anciens et automates complète la visite. Sa vaste aire de jeux propose petit train, cyclos‑chiens, carrousel, karts à pédales, structures gonflables et trampoline. Il est possible de pique-niquer et le restaurant P'tit Resto permet de manger sur place. Le parc est accessible tous les jours en juillet et août.

Pratique. 10€ pour les adultes, 9€ de 3 à 12 ans, gratuit pour les moins de 2 ans.