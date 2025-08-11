Patrimoine. Le château de Dieppe, une forteresse médiévale tournée vers la mer

Surplombant la ville et la mer, le château de Dieppe occupe une position stratégique, qui aurait servi autant à surveiller la cité qu'à la défendre. Il est l'un des rares témoins de la ville fortifiée médiévale, avec ses tourelles visibles depuis la plage. Une balade extérieure permet d'observer son donjon, ses courtines et sa poterne d'entrée. A l'intérieur, quatre cours successives racontent l'évolution du bâtiment au fil des siècles. Le château abrite aussi le musée de Dieppe, consacré à l'histoire maritime de la ville et au travail de l'ivoire, dont Dieppe fut un centre majeur. Plus de 2 000 objets y sont exposés.

Pratique. A visiter du mardi au dimanche. A partir de 3,70€.