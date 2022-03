Dieppe. Loto du patrimoine : "coup de projecteur" sur l'église Saint-Jacques de Dieppe

Sculptures, fresques, "graffitis" taillés dans la pierre, au cœur de Dieppe (Seine-Maritime), l'église Saint-Jacques est un monument exceptionnel. Mais le lieu, construit entre la fin du XIIe siècle et le XVIe, est aussi marqué par le temps. À l'extérieur, le lanternon a dû être retiré à l'aide d'une grue car menaçant de faire effondrer la charpente usée du dôme de l'église. À l'intérieur, des filets ont été tendus au-dessus de la nef pour éviter les chutes de pierres sur les fidèles.

En cause, "l'usure du temps, la pierre très friable ajoutée à l'érosion du bord de mer et des restaurations un peu malheureuses", explique Christiane Le Her, présidente du comité de sauvegarde des églises Saint-Rémy et Saint-Jacques de Dieppe, jeudi 7 juin 2018.

21 millions d'euros

En 2014, la Drac (Direction Régionale des affaires culturelles) réalise un diagnostic sur l'état de l'église Saint-Jacques. Elle est pratiquement en péril. "Depuis, la Ville de Dieppe, le Département et la Drac dégagent des budgets pour faire les travaux les plus urgents."

En somme, l'église a besoin d'être restaurée et la municipalité, propriétaire, d'argent car d'après les estimations réalisées, les travaux pour les deux églises, Saint-Jacques et Saint-Rémy, atteindraient les 21 millions d'euros d'après Christiane Le Her.

"Apporter un souffle"

Les élus locaux, la paroisse et le comité de sauvegarde ont donc fait des pieds et des mains pour s'assurer une place dans la liste du loto du patrimoine, allant jusqu'à envoyer une dernière lettre quelques jours avant l'annonce pour montrer leur motivation.

Et ça a payé, "c'est le député Jumel qui nous a annoncé la nouvelle", raconte Christiane Le Her, ravie que ce loto mette au minimum "un coup de projecteur" sur l'église "qui en a bien besoin".

Aussi, ce loto va permettre "d'apporter un souffle à cette église" qui a été cambriolée en novembre 2017. Au total, huit toiles, quatre tables et quatre tableaux ont été dérobés.

Tickets à gratter et loto

La liste, dévoilée le jeudi 31 mai 2018, compte 270 monuments, dont 18 prioritaires pour bénéficier de l'argent obtenu avec ce loto du patrimoine.

Pour l'instant, la présidente du comité de sauvegarde ne sait pas combien elle peut espérer obtenir, "il faut espérer que les Français jouent au loto", résume-t-elle.

Les tickets à gratter seront mis en vente à partir du lundi 3 septembre 2018, au prix de 15 euros et un loto sera organisé par la Française des Jeux, la veille de la journée du patrimoine, le vendredi 14 septembre 2018.

