L'église Saint-Jacques de Dieppe cambriolée : huit tableaux volés

L'église Saint-Jacques de Dieppe (Seine-Maritime) a été cambriolée dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 novembre 2017. Huit tableaux de valeur ont été dérobés, a priori par des professionnels.

Le prêtre de la paroisse Saint Jean-Paul 2 de Dieppe (Seine-Maritime) n'a pu que constater les dégâts. Mardi 7 novembre 2017, Geoffroy de La Tousche se rend comme chaque matin dans son église Saint-Jacques. Il constate alors que la porte a été enfoncée et la serrure forcée.

À l'intérieur, huit tableaux de grande valeur ont été dérobés. Ils ont été découpés pour les sortir de leur cadre, probablement pour les revendre. "La manière très soigneuse dont ils ont été volés nous laisse penser qu'il s'agit de professionnels. Ils ont probablement repéré les lieux avant leur acte", explique le père Geoffroy de La Tousche.

Parmi ses tableaux, une oeuvre du peintre dieppois du 19e siècle Armand Constant Mélicourt-Lefebvre ou encore des retables, ces tableaux accrochés aux autels dans les chapelles latérales. "Ça me désole comme prêtre de voir ses tableaux dérobés, devant lesquels des petites gens viennent prier chaque jour, explique Geoffroy de La Tousche. On a un décor dramatique désormais parce qu'il est vide".

"Que les voleurs nous rendent les tableaux"

Le prêtre a porté plainte, mardi 7 novembre 2017, au nom de la paroisse, pour vol aggravé à la suite d'une effraction dans un lieu de culte. La mairie, propriétaire des oeuvres d'art, a elle aussi déposé plainte. Mais l'homme d'Église ne veut pas perdre espoir. "Je veux dire aux voleurs de ramener les oeuvres, et je retirerais ma plainte, et je leur pardonnerais." À défaut, il demande que le plus de personnes possible rejoignent le comité de sauvegarde des églises Saint Jacques et Saint Rémy de Dieppe pour aider à la conservation de ce patrimoine.

