Dieppe. Une bande de mineurs saccage un centre médico-social de Dieppe

Les bureaux et rangements retournés, de l'huile alimentaire et de l'encre répandues partout sur les murs et le sol, le matériel informatique recouvert de la pommade qu'utilise habituellement le personnel de la Protection maternelle et infantile (PMI)… C'est le triste spectacle qu'ont découvert les employés du centre médico-social de Val-Druel à Dieppe (Seine-Maritime) lundi 7 novembre 2016 au matin. D'après l'enquête, les malfaiteurs auraient même mangé sur place au moment de leur délit.

La vidéosurveillance permet d'identifier les coupables

La police a rapidement retrouvé la trace d'une bande de jeunes qui s'est introduite dans les lieux, samedi 5 novembre 2016, grâce à la vidéo surveillance de l'école en face. Neuf jeunes d'un même quartier, tous mineurs et en majorité des filles, ont donc été interpellés et placés en garde à vue.

Des jeunes sous influence

Âgés de 13 à 17 ans, ils auraient agi sous l'influence de l'un des plus vieux garçons de la bande. Le groupe se serait en réalité introduit deux fois dans le centre médico-social. Certains sont restés simples spectateurs du saccage tandis que d'autres ont même tenté de nettoyer derrière eux.

L'ensemble des jeunes ont été remis à leurs parents et devront répondre de leurs actes en fonction du degré d'implication de chacun.

