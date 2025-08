Hérouville-Saint-Clair. Une aventure médiévale grandeur nature au parc historique Ornavik

Du 7 au 9 août se déroule la fête du duché de Normandie, au parc historique Ornavik, situé à Hérouville-Saint-Clair.

Du 7 au 9 août

C'est la fête du duché de Normandie à Ornavik. Animations, jeux de piste, ateliers participatifs (tir à l'arc, montage de tentes vikings, broderie ou frappe de monnaie) rythment ces trois jours. Des démonstrations de combat orchestrées par la troupe "Dex Aïe", spécialisée dans le XIe siècle, viendront enrichir l'ambiance.

Un nouveau château

Sa tour de guet culmine à plus de 24 mètres et marque l'entrée dans l'époque ducale, aux côtés du village carolingien et du comptoir viking déjà présents sur le site. Donjon en bois, campement, mobilier et ateliers artisanaux font revivre le quotidien des seigneurs normands.

La bataille d'Hastings

racontée en figurines

Grâce à un diorama animé de figurines et aux explications de l'association Chantres et Chroniqueurs, vous saurez tout de cette bataille décisive, qui a consacré la victoire du duc de Normandie Guillaume le Conquérant sur le roi d'Angleterre Harold en 1066.