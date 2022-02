Hérouville-Saint-Clair. Près de Caen, remontez le temps jusqu'à l'époque des Vikings

C'est un véritable voyage dans le temps que propose l'association Viking 911, du vendredi 21 au dimanche 23 juillet 2017. Pendant trois jours, elle organise une série de festivités dans son parc Ornavik, aux portes de Caen (Calvados), durant lesquelles vous pourrez embarquer à bord d'un petit drakkar, assister à des combats entre guerriers ou encore vous imprégner de la vie quotidienne d'un village du Moyen-Âge.

Voyage dans le temps

"Dès que nous franchissons le grand portail en bois, c'est une immersion au Moyen-Âge, on est dans un autre monde", certifie Pascale Crochemore, vice-présidente de l'association. Sur le site, les visiteurs découvriront un village carolingien, avec ses habitations typiques, ses fermes et ses animaux. Un peu plus loin dans ce parc de 10 hectares, une centaine de figurants vikings occuperont l'espace scandinave le temps du week-end.

L'objectif: présenter la culture de ces célèbres navigateurs, et tordre au passage le cou à quelques idées reçues. "On associe souvent les Vikings à des barbares sanguinaires, reconnaît Pascale Crochemore. Mais ils ont aussi été d'excellents navigateurs, de très bons commerçants et se sont très bien intégrés en arrivant en Normandie. C'est une culture très riche qui a beaucoup apporté à la région."

Réalité historique

"Le but n'est pas de faire un parc d'attractions mais de rester fidèle à ce qui existait à cette époque dans la plaine de Caen, précise la bénévole. Nous travaillons avec des archéologues et des historiens pour être au plus proche de la réalité."

Une philosophie payante: ces dernières années, les curieux se font de plus en plus nombreux à Ornavik. "On sent que les visiteurs cherchent à mieux connaître leurs origines, ils sont fiers de leur Normandie et cette passion crée finalement une belle histoire."

Pour l'association, l'objectif est d'instituer un véritable rendez-vous, une grande fête avec chaque année un thème différent. L'an passé, près de 1 500 visiteurs avaient défilé dans les rues du village d'Ornavik pour la première édition. "Les visiteurs aiment revenir, voir l'évolution du projet: c'est ludique, visuel, on voit le village se construire, les artisans oeuvrer. C'est vraiment de l'histoire vivante, un musée à ciel ouvert."

Pratique. Vendredi 21 juillet de 14h à 18h30, samedi 22 juillet de 10h à 22h30, dimanche 23 juillet de 10h à 18h30. Restauration sur place. Tél. 02 31 52 40 90.

