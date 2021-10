Caen. D-Day : un site internet retrace l'Histoire en photos et en vidéos 

Les initiatives ne font que se multiplier à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement en Normandie… Ce mardi 4 juin 2019 sera mis en ligne le portail Mémoire Normandie, destiné à faire revivre l'histoire de la seconde guerre mondiale dans la région.

L'histoire en images de 1920 à 1980

Ce site internet, créé par la Fabrique de Patrimoines en Normandie et Normandie Images, recense près de 3 000 films d'archives tournées par des amateurs des années 1920 aux années 1980. L'utilisateur pourra y retrouver près de 60 000 photos, rangées par mots-clés, thématiques et géolocalisation.

Les bombardements, la Libération et la Reconstruction, avec des films et des photographies totalement inédits, seront présentés et permettront de mieux comprendre l'histoire. Ce portail grand public, mais qui servira aussi aux professionnels, est soutenu dans le cadre de Normandie pour la Paix, qui a lieu à Caen les 4 et 5 juin 2019, à l'abbaye aux Dames, à Caen.

