Caen. Calvados : Empreintes de Guerre, trois expositions pour se souvenir

Afin de célébrer le 75e anniversaire du débarquement de Normandie, les services culturels du département du Calvados organisent Empreintes de Guerre, une grande exposition en trois volets, du 28 mai au 30 septembre 2019.

Des photos grand format

Les archives départementales du Calvados proposeront une exposition intitulée Parcours de Résistants. Elle retrace, dans la nouvelle salle d'expositions des archives, la contribution des résistants normands au débarquement et à la Libération de la région. La deuxième facette de cette manifestation aura lieu au Musée de Vieux-La-Romaine. Là, c'est par l'approche archéologique que la mémoire est entretenue et renouvelée à travers l'interprétation des vestiges du conflit dans la région. Enfin, les grilles de la préfecture de Caen s'orneront de photographies grand format. Elles montreront les empreintes du conflit dans le paysage et le patrimoine ainsi que des archives des héros oubliés de la Résistance.

Pratique : du 28 mai au 30 septembre, aux archives du Calvados, au musée de Vieux-La-Romaine et sur les grilles de la préfecture de Caen (boulevard Bertrand).

