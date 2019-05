75e anniversaire du Débarquement : le programme officiel enfin dévoilé

À un mois des commémorations du Débarquement, Geneviève Darrieussecq est en Normandie lundi 6 mai 2019. La secrétaire d'État auprès de la ministre des armées s'est notamment rendue sur le site du futur mémorial britannique de Ver-sur-Mer (Calvados) puis à Bayeux, avant de rejoindre Omaha Beach et le cimetière américain de Colleville-sur-Mer. L'occasion pour Geneviève Darrieussecq d'en dire plus sur l'organisation des cérémonies du jeudi 6 juin 2019, qui commémorent les 75 ans du D-Day. "Nous avons souhaité que nos amis alliés se déterminent sur leurs propres cérémonies et nous avons ensuite adapté notre agenda" a précisé la secrétaire d'Etat, interrogée sur cette annonce tardive.

Avec la Reine et Theresa May

Mercredi 5 juin 2019, Emmanuel Macron assistera au départ des vétérans britanniques pour la Normandie, avec Élisabeth II, reine d'Angleterre, à Portsmouth. Le lendemain, le chef de l'État sera bien présent pour la pose de la première pierre du futur mémorial de Ver-sur-Mer, à 8h30. Il sera accompagné de Theresa May, sauf en cas d'événement politique conduisant à un changement de gouvernement en Grande-Bretagne. "Ce sera une cérémonie simple, au petit matin, avec peu de monde, qui promet d'être chargée en émotion" poursuit Geneviève Darrieussecq.

Un tête à tête avec Trump

Vers 11 heures, jeudi 6 juin 2019, Emmanuel Macron sera aux côtés de Donald Trump, au cimetière de Colleville-sur-Mer, sur le secteur d'Omaha Beach, pour la cérémonie franco-américaine. 10 à 12 000 personnes assisteront à cet hommage. A la mi-journée, les deux chefs d'état s'entretiendront en tête à tête à Caen. Le lieu précis de cet échange bilatéral n'a pas été communiqué. Rappelons que le Mémorial de Caen avait été visité par la secrétaire d'Etat lors de sa visite le 1er mars.

L'après-midi, vers 16h30, le président de la République rendra hommage au commando Kieffer à Colleville-Montgomery lors d'une cérémonie nationale "militaire et populaire", selon Geneviève Darrieussecq. "Vétérans et résistants locaux, mais aussi victimes civiles, seront honorés. Ceux qui ont participé ou subi la guerre".

Juno Beach à l'honneur

Le Premier ministre Édouard Philippe sera présent à la cérémonie canadienne, à Courseulles-sur-Mer, sur le secteur de Juno Beach, à 12h. La présence du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, y est espérée.

Le centre Juno Beach sera l'un des centres névralgiques du 75e anniversaire du Débarquement. - Célia Caradec

Toujours à Juno, une cérémonie internationale sera présidée par le Premier ministre Édouard Philippe vers 18 heures, en présence de 3 000 invités. Ce serait la première fois que cette plage serait choisie pour une telle cérémonie. "Nous la souhaitons simple et populaire" précise la secrétaire d'État. À noter qu' Emmanuel Macron ne sera pas présent ce soir-là. "Matériellement, ce n'est pas possible. Emmanuel Macron sera présent toute la journée en Normandie, avec des moments très forts" élude Geneviève Darrieussecq :

Une cérémonie dans la Manche

Florence Parly, ministre des Armées, assistera à une cérémonie britannique à Bayeux, le 6 juin.

Une cérémonie danoise aura lieu à Sainte-Marie-du-Mont (Manche), sur le secteur d'Utah Beach, à 9h15, en présence de la reine du Danemark.

En 2014, la reine du Danemark s'était déjà rendue à Utah Beach. - Célia Caradec

Une cérémonie norvégienne est également prévue à Osmanville (Calvados), en présence de Geneviève Darrieussecq.

La cérémonie allemande du cimetière militaire de La Cambe aura lieu le 5 juin, en présence de l'ambassadeur d'Allemagne et du préfet du Calvados, Laurent Fiscus.

