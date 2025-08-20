Service public. Pont-l'Evêque prépare deux grands projets pour 2026

La Ville de Pont-l'Evêque se transforme. Deux chantiers importants, prévus pour 2026, vont changer le visage du centre-ville et offrir de nouveaux services aux habitants.

Le premier, le Pré², sera un grand espace associatif. On y trouvera des bureaux pour les associations, des salles pour les réunions ou événements, et une halle couverte – la Halle des Herbages – qui accueillera marchés et animations. Les travaux ont commencé et devraient s'achever au printemps 2026. Le second, un Pôle d'animation numérique, prendra place dans une maison à pans de bois du quartier historique. Ce lieu proposera un espace public numérique, un FabLab pour créer et expérimenter, ainsi qu'une Micro-Folie, mêlant culture et nouvelles technologies. Les travaux devraient se terminer début 2026.

Pour aider au financement de ces projets structurants, la Ville met en vente deux bâtiments situés en plein centre-ville. Les parcelles se trouvent toutes les deux rue Thouret. Plus d'informations sur pontleveque.fr.