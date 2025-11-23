En ce moment J't'emmene Au Vent (Live) Louise ATTAQUE
SNCF. 23 week-ends de travaux programmés sur Paris-Rouen-Le Havre en 2026

Mobilité. SCNF Réseau a présenté son programme de chantiers sur les lignes qui concernent la Seine-Maritime et l'Eure pour 2026. La majorité d'entre eux doivent se dérouler de nuit et n'avoir qu'un impact mineur sur le trafic.

Publié le 23/11/2025 à 17h53, mis à jour le 23/11/2025 à 17h56 - Par Pierre Durand-Gratian
23 week-ends de chantier sont prévus en 2026 sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. - Pierre Durand-Gratian

SNCF Réseau a présenté à la mi-novembre à la Région Normandie et aux associations d'usagers les travaux qui sont programmés en 2026 sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre, Rouen-Amiens, Rouen-Dieppe, Bréauté-Fécamp et Abancourt-Le Tréport. Des chantiers qui sont programmés plusieurs années à l'avance et qui sont échelonnés avec l'objectif de gêner le moins possible le trafic.

SNCF Réseau l'assure : 90% des chantiers sont prévus la nuit, lorsque les trains ne circulent pas, avec des périodes effectives de travail très courtes entre les derniers trains du soir et les premiers trains du matin. A titre d'exemple, six à huit chantiers doivent se dérouler en moyenne chaque nuit sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.

150 millions d'euros d'investissement

Certains chantiers, plus longs, vont devoir se dérouler en journée. 23 week-ends de travaux sont programmés sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Dans ce cas, la SNCF affirme qu'elle a "sacralisé les débuts et fins de week-ends pour que les usagers puissent partir le vendredi soir ou le samedi matin et rentrer le dimanche après-midi."

Les chantiers programmés sur les lignes Rouen-Dieppe, Abancourt-Le Tréport et Bréauté-Fécamp ne doivent pas impacter les voyageurs car ils se dérouleront uniquement de nuit.

En tout, 150 millions d'euros seront investis sur les différentes lignes qui concernent la Seine-Maritime et l'Eure. A titre d'exemple, SNCF Réseau cite la fin du chantier de renouvellement de 16 aiguillages à Malaunay et Darnétal pour 10 millions d'euros, le remplacement de rails et de traverses dans le tunnel Sainte-Catherine et sur le viaduc d'Eauplet pour 5 millions d'euros ou encore le déploiement du plan fibre entre Bréauté et Port-Jérôme pour 1,5 million d'euros.

