Cherbourg-en-Cotentin. Extension des quais : une enquête publique est bientôt ouverte

Economie. Une enquête publique ouvre jeudi 8 janvier à propos du projet d'extension des quais de Cherbourg. Cela doit servir au secteur de l'éolien en mer.

Publié le 07/01/2026 à 09h40 - Par Julien Rojo
Une extension est prévue au port de Cherbourg dans la Petite Rade. - Davy Delmotte

Le projet de construction d'un nouveau quai avance à Cherbourg. Ports de Normandie prévoit de construire un nouveau quai long de 140 mètres dans le prolongement du quai des Flamands actuel. Ce chantier, estimé à 30 millions hors taxe, doit servir au secteur de l'éolien en mer.

Une première consultation du 5 juin au 11 juillet 2025 avait permis aux habitants et utilisateurs du port d'échanger sur le chantier sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Un deuxième temps d'échange, une enquête publique va s'ouvrir du jeudi 8 janvier au mercredi 8 avril à 17h. "La consultation du public intervient après le dépôt du dossier de demande d'autorisation environnementale auprès de la préfecture de la Manche. Elle permet à chacun de prendre connaissance du projet dans sa version consolidée et de formuler observations, questions ou avis", indique Ports de Normandie. Les habitants peuvent apporter des observations sur le projet.

Comment participer ?

Les habitants peuvent consulter le dossier d'autorisation environnementale à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, à la préfecture de la Manche à Saint-Lô ou en ligne via ce lien. Des permanences sont aussi organisées en mairie lundi 19 janvier de 14h30 à 17h30, vendredi 13 mars de 9h à 12h et mercredi 8 avril de 14h30 à 17h30. Deux réunions publiques sont programmées à la Gare maritime transmanche, lundi 12 janvier à 18h et mercredi 25 mars à 18h.

Une fois l'enquête publique terminée, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur resteront publics pendant un an sur le site de la préfecture. L'autorisation des autorités est attendue à l'été 2026, permettant un début du chantier à l'automne prochain. Le chantier doit se terminer le premier trimestre 2028.

