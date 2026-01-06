En ce moment The First Time Damiano DAVID
Manifestations agricoles. "On va patienter, on ne part pas" : le blocus du port de Cherbourg se poursuit 

Agriculture. Une dizaine d'agriculteurs sont toujours présents devant le port de Cherbourg. Ils attendent des renforts dans l'après-midi, mardi 6 janvier.

Publié le 06/01/2026 à 14h34 - Par Julien Rojo
Les accès au port sont toujours bloqués, même si les agriculteurs suspectent qu'un accès secondaire reste accessible. - Julien Rojo

Les agriculteurs de la Coordination rurale restent mobilisés dans le Cotentin. Après avoir veillé toute la nuit, une dizaine de manifestants étaient toujours devant l'entrée du port de Cherbourg, mardi 6 janvier. ''On va patienter, on ne part pas", explique le président du syndicat Vincent Lesage. Ils peuvent compter sur le soutien d'habitants, qui klaxonnent ou apportent de la nourriture. Johnny a donné des chips et du pâté aux manifestants. Il soutient le mouvement, après avoir travaillé 13 ans dans la grande distribution. "On voit beaucoup de produits dans les grandes surfaces de fruits et légumes de l'étranger. J'estime que nous avons ce qu'il faut en France", explique-t-il. 

Les agriculteurs ont allumé des feux pour se réchauffer la nuit.Les agriculteurs ont allumé des feux pour se réchauffer la nuit. - Julien Rojo

De nouveaux barrages filtrants prévus dans l'après-midi

Un barrage filtrant avait été organisé le lundi pour étudier le contenu des camions sortant du port. Mardi à 13h30, les agriculteurs souhaitaient toujours de vérifier la quarantaine de camions arrivés par un nouveau navire. Les camionneurs attendaient le feu vert de la préfecture pour pouvoir circuler sur les routes normandes. Un duel de patience s'était mis en place devant les grilles du port.

Les manifestants guettent la sortie des camions à la sortie du port.Les manifestants guettent la sortie des camions à la sortie du port. - Julien Rojo

Les manifestants doivent recevoir des renforts dans l'après-midi. D'autres remorques seraient prêtes à être déversées sur d'autres accès. Plusieurs véhicules ont été envoyés observer les accès au port près de la Cité de la Mer. Ils envisagent de continuer leur action mercredi 7 janvier.   

