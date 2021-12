Retraites : la pression monte à Cherbourg

Tout au long de la matinée de ce mardi 19 octobre, la tension a monté à l'approche de la manifestation programmée en début d'après-midi à Cherbourg (Manche).

Vers 10 heures les élèves infirmiers ont bloqué le Pont Tournant en installant un barrage filtrant. Ils ont ensuite rejoint les militants syndicaux devant la gare de Cherbourg. Sur le carrefour - complètement bloqué à la circulation - des stands ont été installés pour préparer des sandwichs.

Tout autour, la plupart des axes menant à la gare ont été bloqués ( Pont de Carreau, bas de l'avenue de Paris, tunnel d'accès au rond-point Thémis, etc) par des cagettes et des pneus enflammés rendant la circulation très difficile vers la Glacerie et Tourlaville.

Notez que les syndicats cotentinois invitent désormais tous les manifestants à se réunir tous les jours devant la gare pour partager "un repas de lutte".



