Retraites : entre 11 500 et 15 000 manifestants à Cherbourg

Entre 11 500 et 15 000 personnes ont manifesté dans les rues de Cherbourg mardi 7 septembre. C'est donc un pari gagné pour les syndicats qui avaient massivement appelé à la mobilisation contre la réforme des retraite. La dernière grande manifestation cherbourgeoise avait rassemblé entre 9 500 et 12 000 personnes le 24 juin dernier. La manifestation cherbourgeoise du 7 septembre est donc une réussite. Dans les cortège, une foule particulièrement hétérogène. On a pu voir notamment des jeunes actifs, des retraités, des étudiants, les personnels des services publics (écoles, mairie, CUC, hôpital, Pôle Emploi, Sécurité sociale, EDF) et des salariés du privé (DCNS, CMN, Zéphir Bus, Socoval, etc). Ce qui a par ailleurs largement perturbé la circulation.

