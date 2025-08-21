En ce moment Paradise DJ SNAKE
[En images] Près de Bayeux. Le Brasero Français, une fabrication 100% normande

Economie. C'est le nouveau compagnon de l'été. Rangez vos barbecues, faites désormais cuire votre viande et vos légumes sur Le Brasero Français.

Publié le 21/08/2025 à 16h00 - Par Jimmy Joubert
Le Brasero Français propose un outil ergonomique, avec une hauteur de 90cm pour cuisiner debout confortablement. Sa grille de cuisson rotative permet de cuire directement à la flamme tout en facilitant l'ajout de bois.

Installés depuis plus d'un an et demi à Noron-la-Poterie, près de Bayeux, Tom Henry et Hugo Fréhel, chaudronniers et soudeurs de métier, ont lancé l'entreprise Le Brasero Français. Comme le nom l'indique, ils fabriquent des braseros, ces cheminées d'extérieur permettant une cuisson "à la plancha" ou à la grille. A tout juste 25 ans, ils allient ainsi métier et passion, tout en favorisant les rencontres autour du feu.

Le brasero, entre cuisine et convivialité

Tom Henry précise : "Le brasero est conçu de sorte que l'on puisse être plusieurs autour. C'est idéal pour faire un apéro pendant que l'on cuisine. Et ça a même un côté cheminée pour les soirées un peu fraîches."

Une fabrication normande

Particularité du Brasero Français, le matériel utilisé provient d'entreprises normandes. "L'acier est découpé à Valognes, chez l'entreprise AFCO. Et les bâches, pour protéger le brasero, sont réalisées par D&C Bâches à Coutances", explique Hugo Fréhel.

Au pied des braseros peut être intégré un range bûches rond, pour stocker le bois. Il est fabriqué à partir d'une tôle plate, passée dans une rouleuse jusqu'à obtenir un cylindre parfait pour accueillir les bûches.Au pied des braseros peut être intégré un range bûches rond, pour stocker le bois. Il est fabriqué à partir d'une tôle plate, passée dans une rouleuse jusqu'à obtenir un cylindre parfait pour accueillir les bûches.

La cuve du brasero est composée de deux demi-coquilles, soudées à la main par Hugo Fréhel. C'est le cas de la plupart des pièces du brasero, afin de réduire les contraintes sur l'acier et éviter les déformations.La cuve du brasero est composée de deux demi-coquilles, soudées à la main par Hugo Fréhel. C'est le cas de la plupart des pièces du brasero, afin de réduire les contraintes sur l'acier et éviter les déformations.

Pour ses braseros, l'entreprise a choisi d'utiliser de l'acier corten pour la cuve et le socle. Ce matériau développe une patine "effet rouillé" qui protège naturellement l'acier contre la corrosion sur le long terme.Pour ses braseros, l'entreprise a choisi d'utiliser de l'acier corten pour la cuve et le socle. Ce matériau développe une patine "effet rouillé" qui protège naturellement l'acier contre la corrosion sur le long terme.

La plaque sur laquelle vous cuisinez mesure jusqu'à 12mm d'épaisseur. Elle est polie pour une surface parfaitement lisse assurant une cuisson homogène. Sa forme incurvée permet aux graisses de s'écouler dans le feu.La plaque sur laquelle vous cuisinez mesure jusqu'à 12mm d'épaisseur. Elle est polie pour une surface parfaitement lisse assurant une cuisson homogène. Sa forme incurvée permet aux graisses de s'écouler dans le feu.

Tom Henry complète : "Dans notre magasin à Noron-la-Poterie, on propose également des vins, des spiritueux et de la bière qui proviennent d'entreprises du coin."

Pratique. 2 bis route des Potiers à Noron-la-Poterie. Site internet : lebraserofrançais.fr. Tél. 02 31 16 05 48.

