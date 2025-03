Rouen. Quel barbecue choisir pour sa terrasse ou son balcon ?

Disons-le d'emblée : impossible de retrouver le goût d'aliments cuits au charbon de bois sur un appareil adapté à une terrasse ou à un balcon. Mais il est malgré tout possible de profiter des joies de la grillade si vous êtes privé de jardin. Il faudra alors nécessairement se tourner vers un barbecue électrique. "On a des formats de barbecue assez compacts, y compris de grandes marques, comme Weber ou Ninja", indique Mickaël Bunel, animateur commercial chez Boulanger à Barentin. Les gammes de prix sont très larges, "à partir de 50 euros jusqu'à 700 ou 800 euros", indique-t-il.

Grille en fonte et capot

Alors comment choisir ? Le professionnel ne recommande pas vraiment le premier prix, moins durable dans le temps et pas toujours très qualitatif. Il encourage à se tourner vers des barbecues qui proposent des grilles en fonte, plutôt qu'en acier. "Il y a moins de risque d'accroche et c'est plus durable." Lui conseille aussi de se tourner vers des modèles avec un capot. "Une vraie cuisson barbecue se fait capot fermé", insiste-t-il, ce qui permet, avec des réflecteurs sur le capot de cuire une viande des deux côtés à la fois et d'avoir cet appréciable goût de fumé. Comptez environ 300 euros pour un modèle de bonne facture. Quelle différence avec le haut de gamme à 800 euros ? "Vous aurez dans ce cas une gestion de la température au degré près, des températures atteintes plus élevées ou des réflecteurs de meilleure qualité", précise Mickaël Bunel. Autre tendance, qui est une alternative à considérer, l'achat d'une plancha. "C'est très simple d'utilisation, ça offre une cuisson saine, et c'est plus facile qu'un barbecue pour la cuisson des légumes par exemple", argumente le professionnel. De quoi envisager de bons repas pour le retour des beaux jours, y compris depuis votre balcon.