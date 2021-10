Pontorson. L'Abrinka BBQ Festival, le rendez-vous des gourmands à Pontorson

Le must-have de l'été c'est, bien entendu, le barbecue ! Jean-François Dupont en est tout simplement un passionné… Lui a qui sa mère a offert un barbecue pour ses 40 ans souhaitait à l'époque se mesurer à d'autres pour devenir le champion de cet outil de cuisson.

Cherchant inlassablement un concours, il s'est rendu compte qu'aucun n'existait. En 2013, il crée donc le Championnat de France de Barbecue.

Aujourd'hui, les organisateurs déclinent leur compétition à l'échelle régionale, pour sélectionner les finalistes, qui se retrouve chaque année aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue.

L'épreuve régionale en Normandie

Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019, la première étape du championnat se tiendra sur l'hippodrome de Pontorson, face au Mont Saint Michel. Un lieu unique, qui fait rêver "Jeff" le passionné :

À l'heure actuelle, quinze équipes sont attendues pour la compétition. Un bon chiffre pour une première édition en Normandie.

Pour le public, outre la compétition à suivre, il y aura de quoi ravir les gourmands, avec de nombreux producteurs locaux. Cidre, confiture ou encore porc Abrinka, typique du sud Manche, les professionnels ont répondu présents pour soutenir l'événement.

Pour les cordons-bleus, la célèbre marque Weber proposera des ateliers culinaires, pour devenir de véritable spécialiste du barbecue.

La marque Weber, très impliquée dans la compétition, a révolutionné l'approche de la cuisson au barbecue, comme l'explique Catherine Massot, directrice marketing de la marque :

Pour un barbecue en toute sérénité

Aujourd'hui à charbon, au gaz ou électrique, les barbecues Weber permettent de cuisiner des repas complets, de l'entrée au plat. Toutefois, il est important de respecter quelques consignes de sécurité élémentaires.

Assurez-vous de la bonne stabilité de votre barbecue, évitez les méthodes d'allumage artificielles et préférez, le cas échéant, des briques allume-feu, plus sécurisées que les éléments liquides. Enfin, vigilance avec les enfants : interdisez tout chahut et jeu de ballon à proximité du feu.

