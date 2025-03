Rouen. Le soleil fait enfin son grand retour : les terrasses sont de nouveau pleines !

"Etant donné qu'à Rouen il n'y a pas de soleil régulièrement, il faut en profiter !" lance d'emblée Fanny Kernen, cliente de la crêperie Cosy Lunch à Rouen située près de la cathédrale. Avec les 16°C annoncés ce mercredi 5 mars après-midi et le ciel bleu, elle s'est installée en terrasse. "Je viens du Sud donc effectivement, le soleil me manque un peu ici", complète-t-elle. Et au vu de la météo particulièrement clémente de ce mercredi, la Rouennaise n'est pas la seule à boire un verre au soleil.

"On savait qu'il allait faire beau"

"On savait qu'il allait faire beau alors on a décidé de manger en terrasse au soleil, confie Océane Chopineau, une autre cliente. On a eu tellement peu d'ensoleillement qu'on profite d'être en extérieur", ajoute cette dernière. Quelques mètres plus loin, Arnaud Feutray, client du Bistro de la cathédrale à Rouen, s'est lui aussi installé à l'extérieur pour déjeuner. "Ce que j'aime c'est le calme de la place [de la Calende N.D.L.R.] et l'exposition au soleil. Je prends du temps pour moi pendant ma pause déjeuner, confie-t-il. Lorsqu'il fait beau comme aujourd'hui, j'en profite pour lire un livre et boire un café".

"Janvier-février, ça a été assez compliqué"

"Ça fait du bien et ça fait plaisir de voir du monde parce que janvier-février, ça a été assez compliqué pour le commerce, relate Nathalie Desrues cogérante du Bistro de la cathédrale. Là, on sent que les gens avaient besoin de soleil", livre-t-elle. Selon la restauratrice, l'arrivée du beau temps "est aussi importante pour le commerce et l'emploi. Bientôt, on va remployer un peu de monde". Du côté de l'hôtel-bar-brasserie Les Initiés à Rouen, l'arrivée du beau temps est aussi perçu d'un bon œil. "L'affluence revient, c'est agréable de sortir de l'hiver qui a été assez pluvieux", confie Matthieu Comont, le propriétaire de l'établissement. "C'est bon signe pour nous parce que les gens apprécient les terrasses". Selon lui, "il ne manque plus que les touristes !"

Le beau temps devrait durer jusqu'au vendredi 7 mars à Rouen selon Météo France.