Bonne table à Rouen. Des saveurs françaises au Bistro de la cathédrale

La célèbre brasserie La Flèche de Rouen vient d'être remplacée par le Bistro de la cathédrale. Dès la devanture, les habitués de l'ancienne adresse ne sont pas dépaysés car les couleurs marron et blanches de la devanture ont été conservées. L'intérieur est décoré de luminaires qui apportent de la chaleur au lieu. Et pour ajouter de la modernité, un néon jaune, blanc et beige a été installé au niveau du bar. La terrasse, qui était l'atout majeur de l'ancien lieu, a elle aussi été conservée, avec des chaises noir et blanc qui rappellent celles des bistrots parisiens.

Des plats traditionnels à la carte

A la carte, différents plats traditionnels français sont proposés, comme une salade César à base de poulet, parmesan, croûtons, œuf et ail ou encore des omelettes et des œufs cocottes. En entrée, on retrouve des œufs mayonnaise et un carpaccio de bœuf, et, en plat, une entrecôte et ses frites ou des moules marinières. En dessert, divers classiques sont à la carte, comme de la mousse au chocolat. Le midi, deux formules sont au choix : la formule du jour à 18€ inclut une entrée et un plat ou un plat et un dessert, et celle à 21€ propose la même chose avec en prime, une boisson et un café ou un thé. Lors de ma venue, je choisis la deuxième formule, avec comme plat des calamars servis avec de la sauce tomate, du chorizo grillé et du riz et, en dessert, une crème brûlée. La cuisson des calamars est bien réalisée.

Calamars, sauce tomate, chorizo et riz.

La crème brûlée quant à elle, est caramélisée à souhait, elle est servie tiède, pour une texture bien crémeuse, très agréable.

Après avoir tenu pendant des années le Café de Rouen place du Vieux-Marché, Simon et son père Jean-Pierre Desrues ont racheté La Flèche, devenant ainsi le Bistro de la cathédrale. "C'est un lieu familial où l'on peut manger des plats traditionnels français", conclut Simon.

Pratique. 14 place de la Calende à Rouen. Tel. 06 61 47 09 74. Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h.