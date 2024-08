Bonne table à Rouen. La Brigade remplace Les Brigades du Kitsch

La Brigade est un restaurant spécialisé dans le poulet braisé à Rouen. Il succède au restaurant Les Brigades du Kitsch, qui était ouvert le soir. Passé la porte d'entrée, j'arrive dans un espace aux couleurs bleu, blanc et doré. Pour le côté chaleureux, une banquette est présente, avec un tissu aux motifs modernes dans les mêmes tons. Afin d'apporter une touche bistronomique, des nappes blanches recouvrent les tables. Des lustres et des appliques, dorés, apportent de la modernité au lieu qui s'inscrit dans un style ancien et contemporain.

Une cuisine bistronomique

à la carte

A la carte, figurent plusieurs entrées comme des œufs mimosa mayonnaise ou des tomates mozzarella. Au niveau des plats, spécialité de la maison oblige, on retrouve deux versions de poulet braisé, le classique et le normand. Du côté des fromages, du chèvre, du camembert et du roquefort sont proposés et, en dessert, une tarte aux pommes notamment. L'établissement propose uniquement un menu enfants, à 8,80 euros. Si l'on prend un plat et un dessert, comme moi, il faut déduire du prix indiqué sur la carte un euro par mets, soit deux euros. Ce midi, je choisis donc le poulet braisé classique et ses frites maison, pour 12,90 euros. Les frites sont croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Le poulet, lui, a ce bon goût grillé, dû à son mode de cuisson, à la braise.

Poulet braisé, frites maison et salade.

Je termine ensuite mon repas avec une mousse au chocolat façon Bounty, le célèbre barre chocolat à la noix de coco, à 5,50 euros.

Raphaël Alarcon est aux manettes de cette nouvelle adresse gourmande : "Je voulais montrer que la cuisine française est accessible." Les plats varient entre 10,50 et 17,50 euros. Une très belle découverte avec une ambiance décontractée !

Pratique. 21 rue des Bons-Enfants à Rouen. Tél. 02 35 70 60 01. Ouvert le midi et le soir du mardi au samedi.