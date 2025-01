Bonne table à Rouen. Une cuisine comme à la maison chez Bibelot

C'est au 80 rue de la Vicomté à Rouen, près de la rue du Gros-Horloge, que s'est installé Bibelot, un café-restaurant où l'on peut acheter des objets de décoration comme des photophores, des vases ou de la verrerie venue de Marrakech. La porte d'entrée franchie, on se sent tout de suite comme à la maison. Une banquette avec des coussins et des couvertures nous appelle. Bibelot est le projet de Laurence Blot et ses deux enfants, Camille et Paul. Ensemble, ils ont eu envie d'ouvrir un lieu convivial.

Une cuisine réconfortante

La carte pour le déjeuner me semble bien réconfortante : en entrée, œuf cocotte, trio de dips (des sauces où tremper ses biscuits apéritifs) composé de purée de pois chiches, écrasé d'avocat et caviar d'aubergine… En plat, on retrouve de la chakchouka, une spécialité mexicaine à base de tomates, poivrons et épices surmontée d'un œuf poché, du camembert rôti et un croque-monsieur. Au niveau des desserts, pas de faux pas avec le riz au lait et la brioche perdue ni avec les autres propositions. Lors de ma venue, j'ai débuté mon repas par la soupe du moment, à 5,50€, à base de courge butternut, carottes et oignons accompagnée de pain grillé. Une entrée réussie, et d'autant plus en période hivernale. En plat, je me suis tournée vers la quiche du moment à 11,90€, composée de truite fumée, d'épinards et de ricotta, servie avec une salade verte. Un plat simple, mais très bien réalisé. En dessert, j'ai opté pour la pâtisserie du moment à 4,50€, un cake pomme-cannelle surmonté de chantilly. Le gâteau était bien moelleux et servi tiède, un régal.

"On voulait proposer une cuisine saine et familiale, avec un côté chaleureux", assure Camille Blot, cogérante. "Ce sont des recettes qu'on aime." La carte change selon les saisons et les envies de la famille. Une adresse avec un très bon rapport qualité-prix à tester !

Soupe butternut et carottes.

Pratique. Ouvert le lundi dès 11h et du mardi au samedi de 9h à 19h. Tel : 02 35 15 87 48.