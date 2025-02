Bonne table à Rouen. Des galettes et des crêpes chez Suzette

Du changement près de la cathédrale de Rouen. La crêperie Suzette remplace le restaurant La p'tite Jeanne depuis le 13 janvier. Dès l'entrée du restaurant, on découvre un lieu convivial. Les luminaires dorés au style art déco apportent de la modernité à la salle qui contraste avec les banquettes rouges et chaises en bois plus traditionnelles.

Une carte simple et gourmande

A la carte, galettes et crêpes sont à l'honneur. En salé, on retrouve La Rouennaise, une galette composée de jambon, d'emmental, de champignons et d'œuf ; et La Normande à base évidemment de camembert, tranches de canard fumé et pommes flambées au Calvados. Des salades sont aussi au menu et rendent hommage à la ville : La Saint-Ouen avec œuf mollet, lardons et toasts au chèvre ; La Saint-Maclou avec son émincé de poulet, ses lardons, champignons et pommes de terre ; ou encore La Cathédrale au saumon fumé, avocat et pommes de terre. Pour les crêpes, on retrouve les garnitures classiques : beurre-sucre, caramel et chocolat noir. Lors de ma venue, j'ai opté pour la galette La Norvégienne, à base de saumon fumé, crème fraîche, pommes de terre, ciboulette et citron à 13,50€. La galette était bien cuite et moelleuse, et la garniture, savoureuse. Le plat était accompagné d'une salade verte, apportant de la fraîcheur. Pour le dessert, sans doute guidée par le nom de l'établissement, j'ai été séduite par La Suzette, à 7,50€, un classique de la gastronomie française à base de jus d'orange réduit puis flambé au Grand Marnier. Elle était très bonne et a même été flambée devant moi.

La crêpe Suzette flambée.

Suzette a vu le jour grâce à Eléonore Crevet et Arthur Mezeray. "On voulait proposer des crêpes classiques, mais bien travaillées et abordables", assure Arthur Mezeray. "Ici, tout est fait maison. On propose également des glaces artisanales et du cidre normand", ajoute-t-il.

Pratique. 5 place de la Cathédrale à Rouen. Ouvert le lundi de 9h à 17h et du mardi au samedi jusqu'à 21h30. Tel : 02 27 08 11 35.