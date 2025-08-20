Le Havre. Un adolescent de 15 ans victime d'une noyade

Un adolescent de 15 ans a été victime d'une noyade au Havre, mardi 19 août. Vers 17h30, à hauteur du poste 2 de la plage, il s'est retrouvé en difficulté et était en train de se noyer quand les sauveteurs de la SNSM l'ont sorti de l'eau.

Un foyer pour enfants

Il était en arrêt cardio-respiratoire, et les secours n'ont pas réussi à le réanimer. L'adolescent, qui faisait partie d'un foyer pour enfants d'Elbeuf, a été transporté médicalisé vers l'hôpital Monod.