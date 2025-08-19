Près de Rouen. Des graffeurs en herbe au stade Jean Adret : "On fait une fresque qui représente l'amour du sport"

Initier les jeunes au graff de façon encadrée était une volonté de la municipalité de Sotteville-lès-Rouen. Dans le cadre d'Un été au stade, qui s'étend jusqu'au mercredi 27 août cette année, un atelier dédié au graff a été pensé avec les artistes Naja Calligraphie et K2B. Il a démarré lundi 18 août et se poursuit jusqu'à jeudi 21 août ou jusqu'au vendredi 22 août selon la météo.

"Faire du graff en toute légalité, c'est bien"

"Il y a trois ans, j'avais déjà participé à un projet similaire au stade", raconte Lassana Dakhite. Cette année, lorsqu'il a su qu'un projet similaire était prévu, il n'a pas hésité à venir. "On fait une fresque qui représente l'amour du sport, ça va inspirer les jeunes qui vont se dire 'j'aimerais faire du sport comme eux'." Depuis son enfance, il a toujours "aimé cette manière de dessiner sur les murs et là le fait de faire du graff en toute légalité, c'est bien !" s'exclame-t-il.

Les graffeurs en herbe s'essayent aux bombes de peinture au stade Jean Adret de Sotteville-lès-Rouen. - Justine Carrère

Pour Heikeul Limam, qui ne connaissait pas cette discipline, il a dû se familiariser avec les bombes de peinture. "On a l'impression de bien faire mais quand on prend du recul, on voit que les contours ne sont pas toujours bien faits donc on recommence."

Faire participer la population

Lors d'une commission l'an dernier, le but de la Ville était d'avoir "une proposition qui correspond à l'esprit du Stade sottevillais hors compétition dans un esprit de sport participatif et joyeux", explique Chérazad Benzid, responsable de l'action culturelle à la mairie de Sotteville-lès-Rouen. C'est donc le travail de Naja Calligraphie et de K2B qui a été retenu. "L'intérêt est aussi d'avoir des adolescents et des habitants qui puissent participer à la fresque", poursuit-elle.

L'œuvre sera inaugurée vendredi 22 août en soirée dès 18h45.