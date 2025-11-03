Le Havre. Chez Let's Spray, on se défoule à coups de bombes de peinture !

Se défouler pendant une heure avec… des bombes de peinture ! C'est nouveau, au Havre : le graffeur professionnel Cyril Tasse, alias Sprayvisions Graffiti, vient d'ouvrir Let's Spray, un "défouloir à peinture" où l'on peut venir peindre et graffer sur un mur en toute légalité.

Gouache ou bombe

L'idée lui est venue lors d'un enterrement de vie de jeune fille organisé chez lui, pendant lequel l'initiation à l'usage de bombes aérosols avait rencontré un franc succès. Dans son local ventilé, situé dans le quartier Saint-François, tout est fourni : protection des vêtements, des chaussures, charlotte, gants, masque et lunettes… Sans oublier, évidemment, le matériel artistique. "Je vous explique comment utiliser la gouache ou la bombe de peinture se dissolvant à l'eau, selon la formule choisie, puis c'est à vous de vous amuser avec tous les outils mis à disposition", détaille Cyril Tasse. Pinceaux, pistolet à peinture, balles remplies de peinture, cordes, brosses… De quoi développer l'imagination !

Le défouloir à peinture est un complément d'activité pour Cyril Tasse. - Célia Caradec

Le résultat ? "Ça dépend vraiment de chaque personne ! Il y a des choses très jolies comme des choses un peu abstraites…, sourit le graffeur, le but est de pouvoir s'exprimer, s'amuser et s'éclater." Une fois la toile terminée, elle reste sécher 24 heures avant d'être récupérée ultérieurement par les clients. "Vous pouvez l'afficher au-dessus de votre lit ou dans les toilettes, comme vous voulez !"

Let's Spray est un complément d'activité pour Cyril Tasse, avec des créneaux ouverts les mercredis après-midi et le samedi, ainsi que pendant les vacances.

Ils testent le Défouloir à peinture Impossible de lire le son.

Pratique. Let's Spray, 16 rue Dauphine au Havre. Tarifs pour 1h30 d'activité : formule gouache et bombe à 20€ enfants, 30€ adultes, formule gouache à 17€ enfants, 25€ adultes. Tarifs de groupe possibles. Contact : lets.spray76@gmail.com.