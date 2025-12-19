Près de Rouen. Un homme entre la vie et la mort après des brûlures à l'ammoniac lors du déchargement d'un navire

Les circonstances de ce grave accident sont encore à établir.

Vers 6h, vendredi 19 décembre, un marin a été grièvement brûlé à l'ammoniac lors du déchargement d'un navire sur la zone industrielle à Grand-Quevilly. L'ammoniac devait être livré à l'entreprise LAT Nitrogen, ex-Borealis, un site industriel classé Seveso seuil haut.

"Nos pompiers internes ont été immédiatement alertés et sont intervenus sans délai", réagit l'entreprise dans un communiqué. Les sapeurs-pompiers du Sdis76 et le Smur sont également intervenus en renfort pour prendre en charge la victime, qui a été conduite au CHU de Rouen. Son pronostic vital était engagé.

L'entreprise précise que l'accident s'est produit à l'extérieur de ses installations, mais qu'elle va apporter "sa pleine coopération aux autorités compétentes et aux parties concernées dans l'analyse approfondie des circonstances de l'accident".