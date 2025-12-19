Caen. Le groupe Malherbe racheté par une filiale de la SNCF

C'est un poids lourd du transport. Le groupe Malherbe, dont le siège est à Caen, devrait être racheté par Geodis, filiale de la SNCF. Geodis a publié un communiqué ce jeudi 18 décembre. Le groupe Malherbe est qualifié de "spécialiste reconnu du transport routier de marchandises en lots complets."

Fondé en 1953, Malherbe a acquis au fil des années de nombreux concurrents, au point de peser aujourd'hui, notamment dans l'ouest de la France. Malherbe possède une quarantaine d'agences, une flotte d'environ 1 500 camions et emploie plus de 3 300 collaborateurs sur l'ensemble du territoire.

"La transaction deviendra effective à l'issue de la finalisation des formalités réglementaires d'usage", explique Geodis. Le montant de l'acquisition n'est pas communiqué.